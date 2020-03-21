Sağlık çalışanlarına alkışlı destekte 3. gün Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Vatandaşların balkonlarından alkışlaması ve ışıklarını açıp kapatması ADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek 3. gününde de sürdü.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Vatandaşların balkonlarından alkışlaması ve ışıklarını açıp kapatması ADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek 3. gününde de sürdü. Kaynak: AA