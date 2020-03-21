Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - NİĞDE/NEVŞEHİR/ Nevşehir'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Nevşehir'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü.

Nevşehir'de Emek Mahallesinde, evlerinin balkonlarına çıkan vatandaşlar, saat 21.00'de bir dakika boyunca alkış tutarak sağlık çalışanlarına moral vermeye çalışırken, havai fişek atıldı.

Bazı vatandaşların ise evlerindeki ışıkları bir dakika boyunca açıp kapattı.

Etkinliğe destek veren vatandaşlardan Mustafa Altundal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evinizde kalın" çağrısına uyarak evde ailesiyle birlikte vakit geçirdiğini, üç gündür fedakarca çalışan sağlık personellerine destek amacıyla balkondan alkış etkinliğine katıldığını belirtti.

Yerinden ve gerekli tedbirlerinden dolayı Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür eden Altundal, "Ben uyarılara kulak vererek kendi OHAL'imi ilan ettim ve evden zorunlu olmadıkça çıkmıyorum. Ancak sağlık çalışanları bizim kadar şanslı değil, gece gündüz ailelerinden ayrı şekilde toplum sağlığı için mücadele veriyor. Tüm sağlık personellerine minnettarlığımı ifade etek istiyorum." dedi.

"Sağlık çalışanlarının alkışlanması" 3. gününde de sürdü

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Kovid-19'a karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını, TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine, yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüşen "sağlık çalışanlarının alkışlanması" 3. gününde de devam etti.

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da yaşayan vatandaşlar, Türkiye genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele veren sağlık çalışanlarına destek için 3. günde evlerinin pencere ve balkonlarında sağlık çalışanlarını dakikalarca alkışladı.

Vatandaşlar, sağlık çalışanlarına destek ve teşekkürlerini, saat 21.00 itibarıyla evlerinin ışıklarını açıp kapatarak, coşkulu bir şekilde yaptıkları alkış ve tezahüratlarla sundu.

Sağlık çalışanlarına alkışla moral veren vatandaşların coşkusu renkli görüntüler oluşturdu.

Diğer taraftan Afyonkarahisar'da bir gurup 112 çalışanı, vatandaşların alkışlı desteğine alkışla karşılık verdi.

Kaynak: AA