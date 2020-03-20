Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor (3)
Sağlık çalışanlarına alkışlı detek Ankara Bağlıca ve Eryaman ilçelerinde vatandaşların sağlık çalışanlarına desteği ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
20.03.2020 21:56 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:59
Sağlık çalışanlarına alkışlı detek
Ankara Bağlıca ve Eryaman ilçelerinde vatandaşların sağlık çalışanlarına desteği
ANKARA - Ankara'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.
(3)
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA