Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor - ŞANLIURFA/MARDİN/ Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Sosyal medyadan yapılan duyurular ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısı üzerine saat 21.00'de evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış tutarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.

Malatya'da koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için apartmanların balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına alkış çalarak destek verdi.

Bazı vatandaşlar saat 21.00'de evlerinin balkonlarında 1 dakika alkışla destek olurken, bazılarıysa odalarının ve balkonlarının ışıklarını açıp kapattı ve etkinliğe katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de siren sesleri ve alkışla sağlık çalışanlarına destek oldu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da vatandaşlar, koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan gösterdi.

Kenttin birçok mahallesinde vatandaşlar, evlerinin balkonuna çıkarak sağlık çalışanlarını 1 dakika alkışladı.

Bazıları ise tencerelere vurarak destek vermeyi tercih etti. Sokaktaki vatandaşlar ise ıslık çalarak ve otomobillerin kornalarını çalarak destek verdi.

Siverek ilçesinde de vatandaşlar, balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını 1 dakika alkışladı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, sağlık çalışanlarını evlerinin balkonları ve pencerelerinden bir dakika boyunca alkışladı.

Bu desteği odaları ve balkonlarının ışıklarını açıp kapatarak gösterenler de oldu.

112 Acil Servis ambulansının geçişi sırasında bir apartmandaki vatandaşlar, "Türkiye sizinle gurur duyuyor" diye slogan atarak sağlıkçılara destek verdi.

Adıyaman

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde vatandaşlar, koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.

Balkon ve pencerelerine çıkan yüzlerce aile, koronavirüsle mücadelede görev alan sağlık personeli için, alkışla destekte bulurken çok sayıda araç sürücüsü korna çalarak destek verdi.

Kilis

Kilis'te de vatandaşlar sağlık çalışanlarına alkışlı destek verdi.

Pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, alkış ve ıslıkla sağlık personelinin yanında oldukları mesajını verdi.

Kaynak: AA