Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Vatandaşların balkonlarından verdiği destek SİVAS - Sivas'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
21.03.2020 22:14 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:15
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Vatandaşların balkonlarından verdiği destek SİVAS - Sivas'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA