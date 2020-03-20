Sağlık çalışanlarına alkışlı destek sürüyor Vatandaşların alkış tutması vatandaşların evin ışıklarını söndürüp yakması Bazı sürücülerin korna çalması NİĞDE - Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.

Vatandaşların alkış tutması

vatandaşların evin ışıklarını söndürüp yakması

Bazı sürücülerin korna çalması NİĞDE - Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına destek sürdü.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısındaki apartmanda oturan vatandalar sağlık çalışanlarına destek için balkondan alkış tuttu.

Kaynak: AA