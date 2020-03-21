Sağlık çalışanlarına alkışlı destek - ŞANLIURFA/
Şanlıurfa'da evlerinin balkonuna çıkan vatandaşları alkış tutması Yanıp sönen ışıklar Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerinin siren çalması ŞANLIURFA/ADANA - Şanlıurfa'da vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına...
Şanlıurfa'da evlerinin balkonuna çıkan vatandaşları alkış tutması
Yanıp sönen ışıklar
Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekiplerinin siren çalması ŞANLIURFA/ADANA - Şanlıurfa'da vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.
Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur ekipleri siren ve alkışlarla destek verdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA