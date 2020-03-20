Sağlık çalışanlarına alkışlı destek ikinci gününde
Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, ikinci günde de yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.
20.03.2020 21:27 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:27
Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, ikinci günde de yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede özveriyle çalışan sağlık personeline teşekkür için evlerinin balkonlarından alkış tuttu.
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Kaynak: Dunya.com