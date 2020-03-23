Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor
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Konya, Sağlık

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

Sağlık çalışanlarına balkonlarından destek veren vatandaşlar Arabalarıyla yoldan geçerken korna sesleriyle destek veren vatandaşlar Konya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından...

23.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:22
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

Sağlık çalışanlarına balkonlarından destek veren vatandaşlar

Arabalarıyla yoldan geçerken korna sesleriyle destek veren vatandaşlar Konya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla, arabalarından korna sesleriyle destek verdi.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

Kaynak: AA

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

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