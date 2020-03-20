Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor
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fahrettin koca, İzmir, 3. Sayfa

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor Korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor.

20.03.2020 21:37 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:38
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

İZMİR - Korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor. İzmir'de onlarca vatandaş saat 21.00 itibariyle, evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkarak alkışlı destekte bulunurken, trafikteki sürücüler ise korna çalarak bir dakika boyunca desteklerini sürdürdü.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın, tüm vatandaşlarımızı, korona virüsü ile mücadelede özveri ile çalışan sağlık personellerini alkışlı desteğe çağırmasının ardından, sağlık çalışanlarına karşı olan alkışlı destek gün geçtikçe büyüyerek devam ediyor. İzmir'in birçok ilçesinde, korona virüsü ile mücadelede en ön saflarda bulunan ve gecesini gündüzüne katarak çalışmalarına hız kesmeden devam eden binlerce sağlık çalışanına destek vermek için saat 21.00 itibariyle esnaflar ve vatandaşlar alkışlı destekte bulunurken, trafikteki sürücüler ve polis ekipleri ile de siren ve kornoları ile bir dakika boyunca alkışlı destekte bulundu.

Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

Kaynak: İHA

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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek devam ediyor

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