Sağlık çalışanlarına alkışlı destek (2) Denizli'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Denizli'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren, Türkiye'de de can kayıplarına yol açan koronavirüs nedeniyle yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına destek olmak isteyenler, saat 21.00'de evlerinin cam ve balkonlarından 1 dakika boyunca alkış tuttu.

Pamukkale İlçesi Atatürk Caddesi'nde çok sayıda kişi de alkışlarıyla sağlık çalışanlarına destek oldu.

Bazı vatandaşlar da balkon da davul çalarak etkinliğe destek verdi.

Denizli'de hem alkış hem de ışıklar açıp kapatılarak sağlık çalışanlarına destekte bulundu.

Kaynak: AA