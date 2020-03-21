Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan ve 5 bin çalışanı bulunan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir) işçileri sağlık çalışanlarına destek oldu.

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan ve 5 bin çalışanı bulunan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir) işçileri sağlık çalışanlarına destek oldu.

4. Yüksek Fırında alkışla etkinliğe katılan işçiler daha sonra "Emeğiniz için 1 dakika bile az sevdiklerin için evde kal." yazılı kağıtları tutarak farkındalık oluşturdu.

Kardemir Yüksek Fırınlar Müdürü Fikret Furtun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatları doğrultusunda sağlık çalışanlarını desteklemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Kardemir çalışanları olarak sağlık çalışanlarını desteklediklerini belirten Furtun, "Evimizde kalıyoruz. Umuyorum bu zor günlerden yakın zamanda kurtuluruz. Şirket olarak bütün önlemlerimizi aldık." dedi.

Öte yandan Karabük'te evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına destek oldu.

Alkışla etkinliğe katılan vatandaşlar, evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.

Kaynak: AA