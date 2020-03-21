Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
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Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bolu, Zonguldak ve Bartın'da, vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.

21.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:18
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Bolu, Zonguldak ve Bartın'da, vatandaşlar koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini evlerinin balkonundan alkışlayarak gösterdi.

Sakarya'da vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Vatandaşlar, fedakarca çalışan sağlık ekiplerine destek vermek amacıyla pencere ve balkonlara çıktı.

Özverili şekilde görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarını destekleyen vatandaşlar alkış tuttu, bazıları da ıslık çalarak evlerinin ışıklarını açıp kapattı.

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesinde toplanan jandarmalar, "Ülkemiz için gece gündüz çalışan tüm sağlık çalışanlarını alkışlıyoruz" diyerek bir süre sağlık çalışanlarını alkışladı.

Kocaeli itfaiyesinden alkışlı destek

Kocaeli'de, evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar alkış tutarak çalışanlara destekte bulundu. Bazı vatandaşlar telefonlarının ışığını yaktı, bazıları da evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.

İzmit ilçe merkezinde yoldan geçen araçlar da korna çalarak sağlık çalışanlarına desteklerini gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yahyakaptan İtfaiye Grubu'nda görev yapan itfaiye erleri "Her türlü zor şartlarda görev yapan sağlık çalışanları sizleri destekliyor ve alkışlıyoruz" anonsu eşliğinde sağlık çalışanlarını alkışladı.

Ayrıca, yurt dışından gelen ve Kovid-19 salgını önlemleri kapsamında Kocaeli'deki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Canfeda Hatun Öğrenci Yurduna yerleştirilen vatandaşlar da alkışlarıyla teşekkür etti.

Odalarının kapısına çıkarak sağlık çalışanlarını alkışlayan vatandaşlar, karantinada kalan diğer vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Bolu

Bolu'da, itfaiye personeli saat 21.00'de müdürlüğün bahçesinde toplandı.

İtfaiye personeli, ateşle yaktıkları "112" yazısının etrafında toplanarak, Bakan Fahrettin Koca'nın çağrısına uyarak evlerinin balkonları ve camlarından alkış tutan vatandaşlara siren çalarak ve alkış yaparak destek oldu.

İtfaiye müdürlüğünün yanında bulunan cadde ve sokaklardan geçen araçlar ise çalan sirenlere korna çalarak destek verdi.

Öte yandan Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi çalışanları da çektikleri bir video ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür etti.

Karabük

Türkiye'nin ilk ağır sanayisi olan ve 5 bin çalışanı bulunan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (Kardemir) işçileri sağlık çalışanlarına destek oldu.

4. Yüksek Fırında alkışla etkinliğe katılan işçiler daha sonra "Emeğiniz için 1 dakika bile az sevdiklerin için evde kal." yazılı kağıtları tutarak farkındalık oluşturdu.

Kardemir Yüksek Fırınlar Müdürü Fikret Furtun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bakan Koca'nın talimatları doğrultusunda sağlık çalışanlarını desteklemek için bir araya geldiklerini söyledi.

Kardemir çalışanları olarak sağlık çalışanlarını desteklediklerini belirten Furtun, "Evimizde kalıyoruz. Umuyorum bu zor günlerden yakın zamanda kurtuluruz. Şirket olarak bütün önlemlerimizi aldık." dedi.

Öte yandan Karabük'te evlerinin pencere ve balkonlarına çıkan vatandaşlar, sağlık çalışanlarına destek oldu.

Alkışla etkinliğe katılan vatandaşlar, evlerinin lambalarını yakıp söndürdü.

Zonguldak

Zonguldak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına evlerinin balkonlarından ve pencerelerinden alkışla destek verdi.

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarında (Erdemir) çalışan işçiler de sağlık çalışanlarına alkışla destek verdi.

Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir süreçten geçildiğini ve bu süreci özellikle sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla giderileceğini söyledi.

Bartın

Bartın'da sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ile camlarına çıktı.

Vatandaşlar 1 dakika süren alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.

Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler korna çalarken, bazı vatandaşlar da ev ve balkonlarının lambalarını söndürüp yakarak desteğe katıldı.

Kaynak: AA

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