Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Siirt'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
21.03.2020 21:49 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:50
Siirt'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
Merkez Bahçelievler, Yeni ve Kooperatif mahallelerindeki vatandaşlar, saat 21.00'de evlerin balkonuna çıkarak sağlık çalışanlarına alkışla moral verdi.
Kaynak: AA