Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Vatandaşların desteğine ait drone kamera görüntüleri Evlerinin balkonunda sağlık çalışanlarına destek veren vatandaşlar İZMİR - İzmir'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek...
21.03.2020 21:45 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:48
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Vatandaşların desteğine ait drone kamera görüntüleri
Evlerinin balkonunda sağlık çalışanlarına destek veren vatandaşlar İZMİR - İzmir'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
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Kaynak: AA