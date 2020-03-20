Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
Yozgat'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
20.03.2020 23:36 | Son Güncelleme: 20.03.2020 23:37
Yozgat'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüse karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarını TBMM'de milletvekillerine alkışlatması üzerine "sağlık çalışanlarının alkışlanması" yurt genelinde kitlesel etkinliğe dönüştü.
Yozgat'ta saat 21.00'de balkona çıkan vatandaşlar sağlık çalışanlarına alkış tutarak destek verdi.
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Kaynak: AA