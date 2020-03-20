Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Vatandaşların evlerinden alkışlaması Bazı vatandaşların ıslık çalması ve evlerinin ışıklarını kapatıp açması Uşak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.

Vatandaşların evlerinden alkışlaması Bazı vatandaşların ıslık çalması ve evlerinin ışıklarını kapatıp açması Uşak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi. Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine evlerinin balkonuna çıkanlar, saat 21.00'de 1 dakika boyunca, sağlık çalışanlarını alkışladı. Kenti genelinde etkinliğe yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, evlerinin ışıklarını kapatıp açtı. Dün başlayan alkışlı desteğin, yarın da yapılması planlanıyor. Kaynak: AA