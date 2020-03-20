Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Vatandaşlar korona virüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.

Vatandaşlar korona virüsle mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına alkışlı destekte bulundu.

Malatya'da, sosyal medyadaki "Saat 21.00" etkinliğinde bir araya gelen vatandaşlar korona virüsle mücadelede görev alan sağlık personelleri için balkon ve pencerelere çıkarak alkış tuttu.

Kimisi ıslıklarla, kimisi de alkışlarla sağlık çalışanlarına destek verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA