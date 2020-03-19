Sağlık çalışanlarına alkışlı destek
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 15 Temmuz Delikliçinar Şehitler Meydanında cam horoz heykelinden görüntü Trafikte seyreden vatandaşların araçlarının kornaları ve ışıklarıyla destek vermesi Esnaftan Mehmet Kodalak'ın konuşması DENİZLİ - Denizli'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının...
19.03.2020 22:43 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:44
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
15 Temmuz Delikliçinar Şehitler Meydanında cam horoz heykelinden görüntü
Trafikte seyreden vatandaşların araçlarının kornaları ve ışıklarıyla destek vermesi
Esnaftan Mehmet Kodalak'ın konuşması DENİZLİ - Denizli'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek için özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkışla destek verdi.
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Kaynak: AA