Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Konya'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Konya'da vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'deki konuşmasında Kovid-19'a karşı gece gündüz demeden emek veren sağlık çalışanlarını milletvekillerine alkışlattığı görüntüler sosyal medyada ilgiyle karşılandı.

Görüntüler, kısa sürede "sağlık çalışanlarının alkışlanması" temalı kitlesel etkinliğe dönüştü. Bu kapsamda saat 21.00'de yurt genelinde etkinlik saati olarak belirlendi.

Konya'da da sosyal medya üzerinden haberleşen bazı vatandaşlar, evlerinin balkonlarına çıktı.

Pencere ve balkonlardan sağlık çalışanlarına alkış tutan vatandaşların coşkusu güzel görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da evlerinin ışıklarını bir dakika boyunca yakıp söndürdü.

Kaynak: AA