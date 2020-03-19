Sağlık çalışanlarına alkışlı destek Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Kayseri, Sivas ve Kırıkkale'de vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Sosyal medya üzerinden haberleşen vatandaşlar, saat 21.00'de evlerinin balkonları ve camlarına çıktı.

Vatandaşlar alkışlarla sağlık çalışanlarına moral verdi.

Bu sırada araçlarıyla yoldan geçen sürücüler de korna çalarak vatandaşları destekledi.

Kırıkkaleli vatandaşlardan Satılmış Aksun, gazetecilere yaptığı açıklamada, başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdirle izlediklerini söyledi.

Ellerinden gelen tek şeyin bu olduğunu ifade eden Aksun, "Bu salgın hastalıktan kurtulmak için hepimizin yapması gereken evimizde kalmak. Sağlık çalışanlarımız bizim için önemli. Sadece hastalandığımız zaman yanlarında olmak istemiyoruz. Bu süreçte önemli olan evimizde kalarak hastalanmadan onların yanında olabilmek." diye konuştu.

Kaynak: AA