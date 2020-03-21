Sağlık çalışanlarına alkışlı baklavalı destek Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve itfaiye ekipleri, sağlık çalışanlarına alkışlı ve baklavalı destek verdi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğünde görevli polis ve itfaiye ekipleri, sağlık çalışanlarına alkışlı ve baklavalı destek verdi.

Asayiş ve Trafik Şube Müdürlüğünde görevli polis ekiplerinin yanı sıra başhekimliğinin bulunduğu Yenikent Mahallesi'ndeki çok sayıda vatandaş yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Eskişehir 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği önüne gelen polis ekipleri, görevli sağlık çalışanlarına baklava da ikram etti.

Kaynak: AA