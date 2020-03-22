SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞ DESTEĞİ BUGÜN DE SÜRDÜ Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHAİstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek bugün de sürdü.

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da sağlık çalışanlarına alkışlı destek bugün de sürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 gün boyunca sağlık çalışanlarına alkışlı destek yapılması çağrısında bulundu. Çağrı üzerine vatandaşlar, 3 gün boyunca evlerinden sağlık çalışanlarını alkışladı. İstanbul'da alkış sesleri bugün de sürdü. 4'üncü günde önceki günlere göre daha az olmasına rağmen bazı bölgelerde vatandaşların alkışlı desteği devam etti.

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Çeşitli bölgelerden alkış görüntüleri

Kaynak: DHA