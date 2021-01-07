Sağlık çalışanlarına 500 gül

ANTALYA'nın Serik ilçesinde pandemi sürecinde özveriyle ve gece gündüz demeden çalışan sağlık görevlileri için bir iş insanı tarafından 500 adet gül dağıttı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde pandemi sürecinde özveriyle ve gece gündüz demeden çalışan sağlık görevlileri için bir iş insanı tarafından 500 adet gül dağıttı.

Serik Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına fedakarlıkları için minnetlerini dile getirmek isteyen bir iş insanı, hastaneye gelerek tüm sağlık çalışanlarına tek tek kırmızı gül dağıttı.

İsmini vermek istemeyen iş insanı, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz mart ayından bu yana canla başla çalışan, gecesini gündüzüne katan, işini ailesinden daha çok önemseyen sağlık çalışanlarına ne yapsak azdır. Sağlık çalışanlarına moral olması adına kendilerine kırmızı gül dağıttık" dedi.

Sağlık çalışanları da iş adamının bu jestine karşılık teşekkürlerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı