Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak
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Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak

SAĞLIK Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı.

Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak
06.09.2020 01:28 | Son Güncelleme: 06.09.2020 01:32

SAĞLIK Bakanlığı'na Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik'te değişiklik yapıldı. Bakanlık bünyesindeki sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak. Görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın yakalanan personelin çalışmadığı günler, mesai içi sayılacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan yönetmeliğe göre; 1 Ağustos 2020'den itibaren 3 ay süreyle kapsamı ve oranı Sağlık Bakanı tarafından belirlenmek üzere sağlık personeline ek ödeme yapılacak. Yapılan ödeme tutarı, toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçmeyecek.

Ayrıca, görevinden dolayı bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan çalışanlar, kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere mesai içi çalışılmayan günler kapsamında değerlendirilecek.

Haber:  Caner ÜNVER/ANKARA,


Kaynak: DHA

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