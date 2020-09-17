Sağlık çalışanlarına 200 bin dolarlık koruyucu ekipman desteği
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Sağlık çalışanlarına 200 bin dolarlık koruyucu ekipman desteği

Sağlık çalışanlarına 200 bin dolarlık koruyucu ekipman desteği Johnson and Johnson Vakfı 18 bin sağlık çalışanının kişisel koruyucu ekipman ihtiyacının karşılanması amacıyla Türk Kızılayı'na 200 bin dolar bağışta bulundu.

17.09.2020 15:02 | Son Güncelleme: 17.09.2020 15:37

Sağlık çalışanlarına 200 bin dolarlık koruyucu ekipman desteği

İSTANBUL - Johnson and Johnson Vakfı 18 bin sağlık çalışanının kişisel koruyucu ekipman ihtiyacının karşılanması amacıyla Türk Kızılayı'na 200 bin dolar bağışta bulundu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Kızılay ve Johnson and Johnson Vakfı arasında bağış protokolü düzenlendi. Anlaşma kapsamında Kızılay'a 18 bin sağlık çalışanının kişisel koruyucu ekipman ihtiyacını karşılamak üzere 200 bin dolar bağışta bulunuldu. Bağış, Johnson and Johnson Vakfı tarafından yapıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Johnson and Johnson Vakfı tarafından bağışlanan 200 bin dolarlık bağışın sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman ihtiyacını karşılamak için kullanılacağını söyledi.

Koronavirüs salgını döneminde salgınla mücadelede dayanışmanın ortaya çıktığına değinen Kınık, "Pandemi ekonomiyi, sosyal hayatı olumsuz yönde etkiledi. Diğer taraftan da küresel dayanışma hareketi başlattı. Bu çerçevede özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında sosyal sorumluluk faaliyetleri de devam ediyor. Bunun güzel örneklerinden birisi de bugün gerçekleşti. Johnson and Johnson firmasıyla Kızılay arasında gerçekleştirilen dayanışma kapsamında vakıf Türk Kızılayı'na 200 bin dolar bağışta bulundu. Bu destekle yaklaşık 18 bin sağlık çalışanımızın kişisel koruyucu ekipman ihtiyacını karşılayacağız. Kızılay pandemi sürecinde sosyal sorumluluk projelerinde köprü oluyor" dedi.

Kızılay ile yapılan işbirliğiyle ilgili konuşan Johnson and Johnson'ın ilaç şirketi Janssen Türkiye Genel Müdürü Demet Russ ise "Ülkemizde pandemiyle mücadele kapsamında Kızılay ile işbirliği yaptık. Bu işbirliği kapsamında sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu ekipman ihtiyacını karşılamak amacıyla 200 bin dolar bağışta bulunduk. Yaşadığımız topluma karşı sorumluluklarımız var, bu bilinçle hareket ediyoruz. Sağlık çalışanları koronavirüsle mücadelede en ön safta çalışıyor. Sağlık çalışanlarına destek olmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Aşı çalışmalarından da bahseden Russ, 2021 yılında 1 milyar doz aşıyı toplum sağlığının hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirtti. Russ, "Covid - 19 aşısı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçmişte Ebola salgınında hızla aşı geliştirip toplum sağlığını koruma adına çalışmalar yapmıştık. Geçmişteki tecrübelerimizden de faydalanarak Koronavirüs aşısı için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Klinik çalışmalarımıza başladık, önümüzdeki günlerde eylül sonuna doğru çalışmalarımızın sonucunu alacağız. Daha önce hayvanlar üzerinde yapmış olduğumuz denemeler başarıyla sonuçlandı. Eylül sonunda gönüllü insanlar üzerinde denenen çalışmalarımızın sonucunu alacağız. Başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

(MRT-ACÖ-E)

Sağlık çalışanlarına 200 bin dolarlık koruyucu ekipman desteği

Kaynak: İHA

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