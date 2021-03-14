Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi

14.03.2021 16:50 | Son Güncelleme: 14.03.2021 16:57
Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastanelerde nöbet tutan sağlık çalışanlarına hediye takdim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastanelerde nöbet tutan sağlık çalışanlarına hediye takdim etti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, kentteki hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarına, 14 Mart Tıp Bayramı sürprizi yaptı. Belediye görevlileri tarafından Kovid-19 sürecinde fedakarca çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla özel paket hediye edildi.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca, kentteki Gebze Fatih Devlet Hastanesi, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Devlet Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına özel paket hediye edildi. Sağlık çalışanlarının bağışıklığını güçlendirmek için hazırlanan pakette kuruyemiş, meyve ve baklava bulunuyor. Ayrıca paket içerisinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın'ın teşekkür ve kutlama metni yer alıyor.

14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Başkan Büyükakın mesajında sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayarak, "Yaklaşık 1 yıllık dönemde, pandemiye karşı savaşan sağlık personelimiz fedakarca, insanüstü bir gayretle mücadele veriyor. Sağlık ordumuzun tüm kahramanlarına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. İyi ki varsınız" ifadelerine yer verdi. - KOCAELİ

Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Joe Biden Akif Ersoy Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Birol Güven Meghan Markle Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Sivas
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanlarına 14 Mart sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 16:59:28. #1.15#
title