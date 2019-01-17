Sağlık Çalışanları Yönetici Atamalarının Sınavla Yapılmasını İstiyor

Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, sağlıkta yönetici atamalarının sınavla yapılmasını istediklerini söyledi.

Metin Töke yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığında başhekim, başhekim yardımcılığı, hastane müdürlüğü ve şube müdürlüğü gibi kadrolara yapılacak atamalarda Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme Sınavı ile ilgili atama yapılması gerektiğini uzun bir süredir ifade ettiklerini hatırlattı.

Töke, "Çünkü yönetici kadrolara şartsız, sınavsız ve keyfiyete göre atama yapılması kamu çalışanlarının yükselme umutlarını yok etmekte, kamu yönetimine olan inanç ve güveni sarsmaktadır. Ayrıca keyfe keder ataması yapılmayan hatta içlerinde kamu çalışanı bile olmayan yöneticilerin sağlık kurumlarını yönetmesi kurumlar ve çalışanlar için sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. Sağlık Bakanlığı'nın yeni dönemde eskinin bu kötü alışkanlığından kurtularak idareci atamalarında yeni bir düzen getirmesi şarttır. Tüm bunlar göz önüne alındığında yapılacak olan tek şey, sağlıkta orta ve alt düzey yöneticilerin atamalarının tamamında yazılı sınav şartının getirilmesi olacaktır. Belli bir birikimi, kamu tecrübesi olan, sağlık kurum ve kuruluşlarında görev alan çalışanlar arasında yapılacak adaletli yazılı bir sınav ile hak edene hakkı, iş ehline verilmelidir. Sağlık teşkilatında dört yıllık üniversite bitiren hatta alanında yüksek lisans veya doktora yapan kamu çalışanları yeterince vardır" dedi.

"Görevde yükselme sınavı bekleniyor"

Metin Töke, sağlık çalışanlarının görevde yükselme sınavını beklerken, birilerinin hiçbir objektif değerlendirmeye tabi tutulmadan sağlık kurumlarında yönetici olmasının haksızlık ve kul hakkına girmek olduğunu savunarak şöyle konuştu; "Sağlık çalışanlarının burada temel beklentileri adaletin tesis edilmesidir. On binlerce sağlık çalışanı görevde yükselme sınavını beklerken, hiçbir objektif değerlendirmeye tabi tutulmadan duyuru veya sınav yapılmadan sağlık kurumlarında yönetici belirlenmesi haksızlıktır ve kul hakkına girmektedir. Sağlık kurum ve kuruluşları, objektif ve rekabete açık bir sınavda başarılı olmuş, mesleklerinde yetkin insanlar tarafından yönetilmelidir. Bizim talebimiz ülkemizin ve devletimizin menfaatidir. Beklentimiz ise adaletin tesis edilmesi, ehliyet, liyakat ve tecrübenin temel kriterler olmasıdır. İşler bu seferde liyakatsizliğe kurban edilmeden ehline verilmelidir." - KONYA

Kaynak: İHA