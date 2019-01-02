Sağlık Çalışanları Yeni Yıldan Umutlu

Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, çalışanlar açısından oldukça zorlu geçen bir yılı geride bıraktıklarını, yeni yılın beklentilerin karşılandığı bir yıl olmasını umduklarını söyledi.

Türk Sağlık Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke yaptığı açıklamada, 2018 yılında ekonomik sıkıntıların ortaya çıkardığı sorunları fazlasıyla hissettiklerini kaydetti. Geride bıraktığımız yılda sağlık çalışanlarının beklentisinin karşılanmadığını dile getiren Töke, "Yıpranma payı ile ilgili bir düzenleme yapılmış fakat düzenleme beklenenin ve söz verilenin çok gerisinde kalmıştır. Bazı sağlık meslek mensuplarının kapsam dışında bırakılması, geriye dönük çalışmaları kapsamaması ve fiilen çalışmayan günlerle hesaplandığında 9 yıla 1 yıl olması hem kabul edilemez hem de çalışanlar için bir fayda getirmemektedir. Bunun yanı sıra sağlık çalışanlarının döner sermaye gelirleri 2018'de de azalmaya devam etmiştir. 2018 yılında bitmeyen bir başka çile de sözleşmeli çalışmadır. Beklentilerin karşılanmasını istediğimiz bir diğer husus vekil ebe, 4/b'li, 4+2'li, 4924 ve kamu dışı aile sağlığı çalışanı gibi farklı istihdam modellerinin tümden terkedilerek bu arkadaşlarımızın hepsinin kadrolu statüye geçirilmesidir. Ayrıca yıllardır sadece yaptıkları işin kadrosu olan memurluğu talep eden yardımcı hizmetler sınıfının da beklentisi karşılanmalıdır" dedi.

"Sağlıkta şiddet önlenmeli"

Metin Töke, yeni yılda sağlıkta şiddetin önlenmesini beklediklerini belirtti. Töke, "2018 yılında sağlıkta şiddet artmaya devam ederek adeta bir terör halini almıştır. Ne yazık ki çözüm olmazsa bu halin önümüzdeki yılda da sürüp gideceği aşikardır. Bu nedenle sağlık çalışanlarına yönelik şiddet sorununa dair somut ve caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. Tutuklu yargılama, acil olmayan sağlık hizmetlerinden kademeli men edilme, sıfır toleranslı alan uygulaması çözüm noktasında öncelikli adımlar olmalıdır. Çalışma hayatında iş yükü başta olmak üzere birçok anlamda sıkıntıya neden olan personel eksikliğinin çözümü için yeterli istihdam yapılmalıdır. Atanmayı bekleyen yüzbinlerce sağlık çalışanının feryadına da kulak verilmelidir" diye konuştu.

Metin Töke, 2019 yılının ek zam başta olmak üzere taleplerin karşılandığı, beklentilerin yerine getirildiği, devletin verdiği görevle milletine hizmet eden kamu çalışanları için iyi ve önemli gelişmelerin yaşandığı bir yıl olmasını umduklarını sözlerine ekledi. - KONYA

Kaynak: İHA