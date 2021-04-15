Sağlık çalışanları, yakınlarının da aşılamada öncelikli olmasını istiyor
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Sağlık çalışanları, yakınlarının da aşılamada öncelikli olmasını istiyor

Sağlık çalışanları, yakınlarının da aşılamada öncelikli olmasını istiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sağlık çalışanlarının yakınlarına virüs bulaştırma kaygısıyla işlerine odaklanmakta zorlu çektiğini belirten Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Yakınlarımızın da aşılanmasına öncelik verilmesini istiyoruz" dedi.

Sağlık çalışanlarının yakınlarına virüs bulaştırma kaygısıyla işlerine odaklanmakta zorlu çektiğini belirten Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, "Yakınlarımızın da aşılanmasına öncelik verilmesini istiyoruz" dedi.

Sağlıkçıların maddi ve manevi bir çöküş içinde olduğuna dikkat çeken Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk, artan vakalarla birlikte tükenmişlik içine düşen sağlıkçı sayısının endişe verici bir sayıya ulaştığı değerlendirmesinde bulundu. Sağlıkçıların moral ve motivasyonlarının yüksek tutulması için beklentilerine cevap verilmesini beklediğini aktaran Kuluöztürk, öncelikli beklentilerini sağlık çalışanı yakınlarının aşılanması olarak açıkladı. Sağlık çalışanlarının yakınları için büyük endişe duyduklarını belirten Kuluöztürk, "Salgının başından bu tarafa sağlıkçılarımız yakınlarına virüs bulaştırma endişesi içinde. Sağlık çalışanlarımızın aşıları tamamlandı. Ancak endişelerimiz henüz bitmiş değil. Birçok sağlıkçımız çocuklarına, eşlerine, anne-babalarına ve sevdiklerine virüs bulaştırma endişesiyle hala diken üstünde" diye konuştu.

"Sağlıkçı yakınlarına aşılamada öncelik verilmeli"

Yakınlarına virüs bulaştırma endişesi taşıyan sağlıkçıların, işlerinden moral ve motivasyon kaybı yaşadığını hatırlatan Kuluöztürk, "Sağlık çalışanları işten eve döndüklerinde sevdiklerine sarılamıyorlar. Ne olur olmaz diyerek evde maskeyle dolaşıyorlar. Sevdikleriyle aynı sofrada yemek yiyemiyorlar ve birlikte vakit geçiremiyorlar. Bunların sonucu olarak aile içinde bazen tartışmalar yaşanıyor ve huzur ortamı yerini tartışma ortamına bırakabiliyor. Hala konuk evlerinde, misafirhanelerde, pansiyonlarda ve otellerde kalan sağlıkçılarımız var. Bu noktada sağlıkçılarımızın sevdiklerinden ayrı kalmamaları için mutlaka yakınlarına aşı takviminde öncelik verilmesi gerekiyor. Sağlıkçılarımızın bu talebine kesinlikle olumlu cevap verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda her gün Yakınlarımız ne zaman aşılanacak diye onlarca telefon alıyoruz" açıklamalarında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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