Sağlık çalışanları ve polisler için yüz maskesi ürettiler
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Sağlık çalışanları ve polisler için yüz maskesi ürettiler

Erzurum Yakutiye Belediyesi, Korona virüsle etkin bir şekilde mücadelede etmek için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.

10.04.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 12:45
Sağlık çalışanları ve polisler için yüz maskesi ürettiler

Erzurum Yakutiye Belediyesi, Korona virüsle etkin bir şekilde mücadelede etmek için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor. Yakutiye Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren meslek edindirme kurslarındaki gönüllü öğrenciler sağlık çalışanları, polisler ve eczacılar için yüz maskesi üretimine başladı.

Tüm dünyada kısa sürede salgın haline dönüşen, "korona virüs" adı verilen virüsün neden olduğu Covid -19 hastalığı ile ilgili olarak Yakutiye Belediyesine bağlı 96 kişilik dezenfeksiyon ekibi ilçe merkezi ve 44 köyde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Toplu yaşam alanları başta olmak üzere, ilçedeki camiler, okullar, kuran kursları, parklar, AVM'ler, Hastaneler, Aile Sağlığı Merkezleri, İş Merkezleri, marketler, parklar, dükkanlar ve diğer kapalı alanlarda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerini dile getiren Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, "Özellikle sosyal medyamızı etkin bir şekilde kullandık, uyulması gereken öneri ve tedbirleri içeren billboardlarla halkımızın ve özellikle öğrencilerimizin dikkatini çekerek Korona virüsle mücadelenin önemini ve nasıl korunulabileceğini tıbbi yönleriyle anlattık, anlatmaya da devam ediyoruz" dedi.

Halka maske, eldiven ve el dezenfektanı dağıtarak kişisel korunma desteği sağladıklarını bu çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Başkan Dr. Uç ar, "Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (YAKMEK) bünyesinde gençlik merkezlerimizde gönüllü olarak görev yapan gençlerimizin gayretleriyle "siperli maske" yapımına başladık. Maskelerimizin siperleri asetattan oluşmakta, alın bandı cumba adı verilen malzemeden yapılmakta konforlu ve sabit durması için ise lastik ile desteklenmektedir.

Ürettiğimiz maskeler kesinlikle yüzde yüz koruyucu bir maske ve medikal bir ürün değildir. Bu maskeler özellikle hasta ile sağlık personeli arasında bir paravan olmakta, sağlık çalışanının veya diğer hizmet veren çalışanların elini yüzüne götürmesi noktasında bir engel oluşturmaktadır. Aynı zamanda herhangi bir damlacığın sıçrama noktasında da yüzüne direkt temas etmemesini sağlamaktadır" diye konuştu.

Sadece sağlık çalışanları için değil, şu anki salgın durumunda çalışan hemen herkesin kullanması gerektiğine inandıkları için Belediye personellerine de dağıtımını gerçekleştirmeye devam edeceklerini dile getiren Başkan Uçar, "Şu an itibariyle İlimizdeki sağlık hizmeti veren özel ve devlete ait tüm tesislere maskelerimizin dağıtımına geçilmiştir. Kursumuzda yapılan askerlerimiz tamamen elde üretilmekte olup, içinde bulunduğumuz "pandemi" durumu sebebiyle özellikle tüm hijyenik şartlar oluşturulmuştur. Görev alan gönüllü öğrencilerimiz sterilizasyon şartlarına uyarak sosyal mesafeye uygun bir şekilde üretim yapmaktadır. Maskelerimiz uygun bir şekilde kutulara konulmakta ve ilgili yerlere yine görevli personelimiz ile teslim edilmektedir. Yakutiye Belediyesi Meslek Edindirme Kursunda gönüllü olarak emek veren ve çok önemli bir sosyal sorumluluk görevi üstlenen genç kardeşlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu vefakar kardeşlerimizi her zaman hayırla yad edeceğiz" şeklinde konuştu.

Başkan Dr. Uçar, halkımıza bu süreçte göstermiş oldukları duyarlı davranış ve sabırlı davranışlarından dolayı bir kez daha teşekkür ederek, "Unutulmamalıdır ki; Korona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" diyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bu vesileyle bir kez daha Allah'tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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