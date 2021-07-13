Sağlık çalışanları ve minibüsçülerin İSPARK'ları ücretsiz kullanım hakkı uzatıldı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün size 2 müjdemiz var. Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021'e kadar uzatıyoruz.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün size 2 müjdemiz var. Sağlık çalışanlarımızın toplu taşıma ve İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakkını 31 Aralık 2021'e kadar uzatıyoruz. Minibüsçülerimizin ise 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2022'ye kadar İSPARK kullanımlarının ücretsiz olmasını karara bağlıyoruz. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

İBB Meclisi AK Parti Grubu'nun çalışmalarını tamamlamasıyla söz konusu teklif temmuz ayı meclis gündemine alındı. Buna göre; sağlık çalışanları toplu taşıma araçlarını ve İSPARK'a bağlı otoparkları 31 Aralık 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak kullanabilecek. Söz konusu haktan; tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan memur, işçi, sözleşmeli tüm çalışanların, İBB ve ilçe belediyelerindeki sağlık çalışanlarıyla İBB Mezarlıklar Müdürlüğü çalışanları istifade edebilecek.

MİNİBÜSÇÜ ESNAFINA EKONOMİK DESTEK

Bir diğer müjde de minibüsçü esnafına geldi. Pandemi koşullarından olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen minibüsçülere destek olmak yeni bir teklif hazırlandı. AK Parti Grubu tarafından hazırlanan teklife göre; minibüsçülerin 1 Ocak 2020'den 1 Ocak 2022'ye kadar İSPARK kullanımları ücretsiz olacak. Böylece minibüsçü esnafının ekonomisine katkı sağlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı