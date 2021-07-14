SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK ÜCRETSİZ
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK ÜCRETSİZ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)Meclisi Temmuz Ayı İkinci Oturumu, İstanbul'u ilgilendiren konular görüşülerek karara bağlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB)Meclisi Temmuz Ayı İkinci Oturumu, İstanbul'u ilgilendiren konular görüşülerek karara bağlandı. Sağlık çalışanları ve minibüsçülerin İSPARK'tan ücretsiz yararlanma teklifi meclisten geçti.

İBB Meclisi Temmuz Ayı İkinci Oturumu Yenikapı Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde İkinci Başkan Vekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında toplandı. Meclise gelen tekliflerin konuşulduğu görüşmelerde, İstanbul'u ilgilendiren kararlar tartışmaların ardından verildi. İETT'nin 100 milyon lira tutarındaki iç borçlanma talebi oy birliğiyle kabul edildi.

İSPARK'TAN ÜCRETSİZ YARARLANABİLECEKLER

Sağlık çalışanları ve minibüsçülerin İSPARK'lardan ücretsiz yararlanabileceği teklifler mecliste görüşüldü. Sağlık çalışanlarının, İSPARK'ları ücretsiz kullanma hakları 1 Temmuz itibari ile dolmuştu. AK Parti ve MHP Grubunun, pazartesi günü önerdiği teklif bu gün görüşüldü. CHP ve İYİ Parti grubunun itirazlarıyla birlikte uzun süre tartışılan teklif Cumhur İttifakı'nın oylarıyla, oyçokluğuyla geçti. Onaylanan teklifle birlikte, sağlık çalışanları 31 Aralık tarihine kadar yararlanabilecek. Yine pazartesi günü teklif edilen minibüsçülerin, 1 Ocak ile 12 Temmuz 2021 tarihleri arasındaki İSPARK borçlarının silinmesi ve 31 Aralık 2021 tarihine kadar ücretsiz kullanabilmesini sağlayacak teklif de oy birliğiyle kabul edildi.

İMAMOĞLUNUN VETO ETTİĞİ ARAŞTIRMA KOMİSYONLARI KABUL EDİLDİ

İBB Meclisi haziran ayında, AK Parti ve MHP Grubu'nun teklif ettiği süreli bir araştırma komisyonu kurulması ve iki mevcut komisyona ise araştırma yetkisi veren önerge mecliste Cumhur İttifakı'nın oylarıyla kabul edilmişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kabul edilen komisyon teklifini reddederek meclise iade etmişti. İmamoğlu'nun veto ettiği komisyon teklifleri bugün tekrar görüşülerek karara bağlandı. 5 ay süreyle Yatırım ve Proje izleme Araştırma komisyonu kurulması, Ulaşım ve Trafik Komisyonu(6 ay) ile Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu'na ise 5 ay süre ile İnceleme Araştırma komisyonu olarak görevlendirilmesini sağlayacak teklifler, ısrar karar oy çokluğuyla geçti.

Ayrıca, İmamoğlu, haziran ayında görüşülen toplu taşımayı ilgilendiren üç teklifin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesi üzerine, teklifleri veto ederek mecliste tekrar görüşülmesi için iade etmişti. Özel halk otobüsleri şirketleri payının İstanbul Ulaşım A.Ş bünyesinde hizmet veren taşımacıların hak ediş hesaplamasına dahil edilmesi, 172 adet otobüsün toplu taşımacılık faaliyetlerine devam edebilmesi için Otobüs A.Ş.'ye verilen yetkilerin uzatılması ve Özel Taşımacılık İşletme sistemleri teklifleri tekrar görüşülerek ısrar karar olarak reddedildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK ÜCRETSİZ
SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK ÜCRETSİZ
SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK ÜCRETSİZ
SAĞLIK ÇALIŞANLARI VE MİNİBÜSÇÜLERE İSPARK ÜCRETSİZ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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