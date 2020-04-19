Sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine sarma jesti Sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine sarma jesti Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nda Kadın Girişimciler Kurulu üyesi de olan Ayfer Fıçıcı, sokağa çıkma kısıtlamasında görevi başında olan sağlık ve güvenlik ekiplerine yaprak sarması yapıp vefa timleri ile ikram etti.

Sağlık çalışanları ve güvenlik güçlerine sarma jesti

BURSA - Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası'nda Kadın Girişimciler Kurulu üyesi de olan Ayfer Fıçıcı, sokağa çıkma kısıtlamasında görevi başında olan sağlık ve güvenlik ekiplerine yaprak sarması yapıp vefa timleri ile ikram etti.

Ev hanımı Ayfer Fıçıcı, kendi elleri ile hazırladığı yaprak sarmalarını sağlık ekipleri ile güvenlik güçlerine gönderdi.

Vefa ekiplerine teslim etti

Dünden bu yana sardığı çok sayıda yaprak sarmasını özel ambalajlara koyan Ayfer Fıçıcı sokağa çıkma yasağının olduğu gün Orhangazi Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerini evine çağırarak tüm sarmaları vefa timine teslim etti. Eşi Murat Fıçıcı da sarmaları vefa ekiplerinin aracına taşıdı.

Saatlerce uğraşıp yaprak sarmalarını hazırlayan Ayfer Fıçıcı ve eşi Murat Fıçıcı ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini belirterek, "Biz de böyle bir zamanda görevleri başında olan sağlık çalışanlarımız ile polis ve jandarma ekiplerimize böyle bir destek verelim istedik" dedi.

Aileden ev yapımı yaprak sarmaları teslim ana vefa timi ekipleri ise Yeniköy kavşağında görev yapan polis ekipleri ile şehrin çıkışında görev yapan jandarma ekiplerine ve Orhangazi Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarına bunları ikram etti

Kaynak: İHA