Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstüne 3'üncü doz aşılama başladı
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Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstüne 3'üncü doz aşılama başladı

Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstüne 3'üncü doz aşılama başladı
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

ANKARA Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları ve 50 yaş üstüne 3'üncü doz Covid-19 aşı uygulaması başladı.

ANKARA Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları ve 50 yaş üstüne 3'üncü doz Covid-19 aşı uygulaması başladı. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, dün Bilim Kurulu toplantısı ardından sağlık çalışanları ve 50 yaş üstü vatandaşların 3'üncü doz aşılarını yaptırabileceklerini duyurması ardından, sağlık kuruluşlarından 3'üncü doz aşı uygulaması başladı. Randevularını alan sağlık çalışanları ve vatandaşlar, Ankara Şehir Hastanesinde tercihleri doğrultusunda Biontech ve Sinovac aşısı yaptırdı.

'BU HAKKI TANIDIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM'Ankara Şehir Hastanesi Algoloji Birim Sorumlusu Prof. Dr. Yavuz Akçaboy, sağlık çalışanları için 3'üncü doz aşı randevusunun açılmasını ardından vakit kaybetmeden randevu aldığını söyledi. Akçaboy, "İlk iki doz aşı Sinovac olmuştum. Üzerinden 5-6 ay geçti. Üçüncü doz aşıyı Biontech yaptırdım. Gerçekten bu gerekliydi. Bu hakkı bize tanıdıkları için yetkililere teşekkür ediyorum" dedi. Mediha Gülsoy (82) ise üçüncü doz aşısını Bionetch yaptırdığını söyleyerek "Aşı randevularının açılmasının ardından kızım ve damadım beni hastaneye getirdi. Daha önce Sinovac aşısı olmuştum. Bugün ise Biontech yaptırdım. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.

 


Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstüne 3'üncü doz aşılama başladı
Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstüne 3'üncü doz aşılama başladı
Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstüne 3'üncü doz aşılama başladı
Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstüne 3'üncü doz aşılama başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

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