Sağlık çalışanları Vatan Tepesi'ne fidan dikti
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Sağlık çalışanları Vatan Tepesi'ne fidan dikti

Sağlık çalışanları Vatan Tepesi'ne fidan dikti Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sağlık çalışanlarıyla birlikte Vatan Tepesi'ne fidan dikti.

20.05.2020 21:50 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:52

Sağlık çalışanları Vatan Tepesi'ne fidan dikti

HAKKARİ - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sağlık çalışanlarıyla birlikte Vatan Tepesi'ne fidan dikti.

Hakkari Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikle Berçelan Mahallesi Vatan Tepesi'ndeki 30 dönemlik alanda sağlık çalışanları fidan dikti. Sağılık çalışanlarının diktikleri fidanlara künye ile adları verildi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Orman İşletme Müdürü Terzan Gürbüz, Merkez Şefi Raziye Uzun, Ağaçlandırma Şefi Abidin Bozkurt ve Sadi Kılıç ile sağlık ve orman çalışanları katıldı. Sosyal mesafeye dikkat edildiği fidan dağıtım töreninde ilk fidanı Vali İdris Akbıyık dikti. Sağlık çalışanları ise kendi elleriyle diktikleri fidanlara adlarını verdiler.

Burada konuşan Vali Akbıyık, sağlık çalışanlarının çok başarılı bir performans sergilediğini söyledi. Akbıyık, "koronavirüs ile mücadelede Hakkari olarak çok iyi durumdayız. Buradaki başarıda tüm kurumların payı var ama öncelikle sağlık müdürümüz, doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık personelimizin tamamı mesai gözetmeksizin canla başla çalıştılar. Hakkari halkı adına onlara teşekkür ediyorum. Onların bu emekleri fidan dikilen alanda kalıcı olarak yaşayacak" dedi.

Orman İşletme Müdürü Terzan Gürbüz, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarından dolayı Berçalan Mahallesi Vatan Tepesi'nde 30 dönümlük alanda sosyal mesafeye dikkat edilerek 2 bin 263 adet muhtelif türlerden fidan dikimi yapıldığını belirtti.

Sağlık çalışanları Vatan Tepesi'ne fidan dikti

Kaynak: İHA

Manşet

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