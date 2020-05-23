Sağlık çalışanları ulaşımda sıkıntı yaşamayacak
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Sağlık çalışanları ulaşımda sıkıntı yaşamayacak

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatı ile sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanlarının mağdur olmaması için otobüsler sağlık çalışanlarının hizmetinde olacak.

Sağlık çalışanları ulaşımda sıkıntı yaşamayacak
23.05.2020 01:36 | Son Güncelleme: 23.05.2020 01:39

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün talimatı ile sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanlarının mağdur olmaması için otobüsler sağlık çalışanlarının hizmetinde olacak.

Düzce Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasında sağlık çalışanlarının ev ve işyerlerine ulaşmalarında sorun yaşamamaları için bir takım önlemler aldı. 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak, 24-25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince otobüsler sağlık çalışanlarının hizmetinde olacak.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Korona virüsle mücadele döneminin kahramanları olan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız, bu vesile ile tüm sağlık çalışanlarına hayırlı bayramlar diliyorum" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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