Sağlık Çalışanları Tek Kalemde Maaş Zammı İstiyor - Haberler
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Sağlık Çalışanları Tek Kalemde Maaş Zammı İstiyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) öncülüğünde yurt genelinde yapılan tam gün iş bırakma eyleminin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleri de tam gün iş bıraktı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) öncülüğünde yurt genelinde yapılan tam gün iş bırakma eyleminin ardından Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleri de tam gün iş bıraktı

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