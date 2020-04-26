Sağlık çalışanları Taksim'deki kuşları besledi
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Taksim, Haber

Sağlık çalışanları Taksim'deki kuşları besledi

Sağlık çalışanları Taksim'deki kuşları besledi Korona virüs önlemleri kapsamında boş kalan Taksim Meydanı'ndaki aç kalan güvercinleri sağlık çalışanları besledi.

26.04.2020 10:02 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:04
Sağlık çalışanları Taksim'deki kuşları besledi

Sağlık çalışanları Taksim'deki kuşları besledi

İSTANBUL - Korona virüs önlemleri kapsamında boş kalan Taksim Meydanı'ndaki aç kalan güvercinleri sağlık çalışanları besledi.

Taksim Meydanı'nda turistler ve bölge esnafı tarafından beslenen güvercinleri korona virüs (Covid-19) salgını sonrası alınan tedbirler ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle besleyen kimse kalmadı. Daha önce polis ekipleri tarafından beslenen kuşlar bu seferde, salgın hastalık karşısında canla başla çalışan sağlık çalışanları tarafından beslendi. Taksim Meydanı'nda ambulansta duran sağlık çalışanları, kuşlara mısır ve buğday verdi. Bir anda yüzlerce kuş sağlıkçıların etrafını sararken o anlar kameraya yansıdı.

Sağlık çalışanları Taksim'deki kuşları besledi

Kaynak: İHA

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