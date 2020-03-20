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Sağlık çalışanları sevindirici kararları bekliyor

Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla takdir topladığını belirterek, kendileri için alınacak sevindirici kararları beklediklerini söyledi.

20.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:43
Sağlık çalışanları sevindirici kararları bekliyor

Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Metin Töke, yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla takdir topladığını belirterek, kendileri için alınacak sevindirici kararları beklediklerini söyledi.

Metin Töke yaptığı açıklamada, kadirşinas Türk Milletinin fedakar sağlık çalışanlarını alkışlayarak moral verdiğini, Türk Devletinin emrinde, halka hizmet etmek için sağlık ordusunun hazır ve görevinin başında olduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın TBMM'de yaptığı konuşmada, 'Sağlık ordumuza kolaylıklar ve güvenceler sağlanmalıdır. Sadece fedakarlık duygularına yönelik bir motivasyon yetersizdir' dediğini ve Bakan Koca'nın yetersizlik konusunda son derece haklı olduğunu ifade eden Töke, "O halde sıra artık sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesine, taleplerinin süratle karşılanmasına gelmiştir. Çünkü sağlık çalışanlarının sorunlarını çözmek Türkiye'nin sağlığına katkı yapmak demektir. Bu kapsamda ilk olarak iş yükünü azaltmak, personel eksikliğimizi gidermek, genç sağlık çalışanlarını sağlık ordumuza katarak Türkiye'nin sağlığını daha da güçlendirmek için 50 bin sağlık çalışanı ataması bir an önce yapılmalıdır. Bu konuda gerekli ilan ve atama işlemleri süratle gerçekleştirilmelidir. Sağlık çalışanlarının hem performans sisteminden kaynaklı mağduriyet yaşamamaları hem motivasyonlarına katkı olması için performanslar tavandan ödenmeli, mali ve özlük haklarında iyileştirmeler yapılmadır. Başka ülkelerde mali haklarda düzenlemeler yapıldığı hatırlatmak isteriz. Sağlık çalışanlarının sağlığı her şeyden önemli denilmeli, korona virüs tedbirleri ülkemizdeki tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında en üst seviyede alınarak koruyucu ekipman ve malzeme temininde hiçbir sağlık çalışanı sorun yaşamamalıdır" dedi.

"Sağlık kurum ve kuruluşları sıfır toleranslı alan ilan edilmelidir"

Türk Sağlık-Sen Konya Şube Başkanı Töke, bu süreçte sağlık kurum ve kuruluşlarında yaşanacak şiddet olaylarının en aza indirilerek sıfırlanması için ağır yaptırımlar içeren yasal bir düzenlemenin hayata geçirilmesini beklediklerini dile getirdi.

Töke şöyle konuştu; "Sağlık kurum ve kuruluşları sıfır toleranslı alan ilan edilmelidir. Sağlık çalışanlarının iş barışına zarar veren, çalışma hayatlarındaki huzuru yok eden ve çalışanı ailesinden ayıran sözleşmeli istihdam tamamen ortadan kaldırılmalı, tüm sağlık çalışanları kadroya geçirilmelidir. Sağlık çalışanlarının iş ve aile kaygısı sonlandırılmalıdır. Taleplerimiz olması gerekenlerdir. Geçmişten bugüne ne yazık ihmal edilen haklı isteklerimizdir. Herkes sağlık çalışanlarının bu süreçteki önemini ve hakkını teslim ederken de yapılması gerekenlerdir. Sağlık çalışanlarının morale ihtiyacı olduğu kadar mağduriyetlerinin giderilmesine de ihtiyaçları vardır. Devletimiz, yöneticilerimiz bu konuda da hassasiyet göstermeli ve sağlık çalışanları için sevindirici kararlar almalıdırlar." - KONYA

Kaynak: İHA

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