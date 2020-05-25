Sağlık çalışanları, sağlık için çalıp söyledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sağlık çalışanları, sağlık için çalıp söyledi

Sağlık çalışanları, sağlık için çalıp söyledi Sağlık çalışanları, "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisini seslendirdi Ankara'da sağlık çalışanları, "Sağlık için çal" projesinde bir araya geldi.

25.05.2020 21:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 21:40

Sağlık çalışanları, sağlık için çalıp söyledi

Sağlık çalışanları, "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisini seslendirdi

ANKARA - Ankara'da sağlık çalışanları, "Sağlık için çal" projesinde bir araya geldi. Korona virüs sürecinde fedakarca mücadele eden personel, çalıp söyleyerek hem motive oldu hem de moral verdi.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlık için çal" projesi organize edildi. Projede Ankara'daki farklı hastane ve sağlık kuruluşlarında görevli sağlık personelleri, Yunus Emre'nin "Gel Gör Beni Aşk Neyledi" ilahisini seslendirdi. Korona virüs sürecinde fedakarca çalışan sağlık personelleri, seslendirdikleri parça ile motive olurken dinleyenlere de moral verdi.

Sağlık çalışanları, sağlık için çalıp söyledi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Babacan'dan Bahçeli'nin 'FETÖ projesi' suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması Haber
Ali Babacan'dan Bahçeli'nin "FETÖ projesi" suçlamasına çok sert cevap: Deli saçması
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm Haber
17 yaşındaki Ceren'in katilinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Yanlışlıkla öldürdüm
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü Haber
Mayoyla parka giden Serel Yereli'nin cüretkar pozları takipçilerini ikiye böldü
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Haber
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı 'harçlık' diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı Haber
Yaşlı çiftin, jandarmalarla yaşadığı "harçlık" diyaloğu hem güldürdü hem de duygulandırdı
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
Komşularının yaktığı lambadan rahatsız olan adam, 2 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladı
'Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum' diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
"Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum" diyen Yeliz Yeşilmen'den yeni paylaşım
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Instagram'da canlı yayın açan Acun Ilıcalı, yayını kapatamayınca Mert Öcal'la olan konuşmaları duyuldu
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Erkek arkadaşının evinde uyuşturucu ve alkol alan astım hastası genç kız, yaşamını yitirdi
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
İçeri maskesiz giren kadın, uyarılınca iç çamaşırını çıkartarak yüzünü kapattı
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Van'da taziye çadırının kurulduğu mahallede koronadan ilk ölüm gerçekleşti
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Trafik sigortasında aylık olarak yapılan fiyat artışı yarı yarıya düşürüldü
Temel Karamollaoğlu'nun 'Demokrasi' çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Temel Karamollaoğlu'nun "Demokrasi" çıkışı akıllara Aysun Kayacı'yı getirdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeyen gençler, mahallede futbol maçı yaptı
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Van'da bazı vatandaşlar, hastaneye gitmek için izin alıp akraba ziyaretine gidiyorlar
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Böyle evlat olmaz olsun! 61 yaşındaki annesini boğazını keserek öldürdü
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Çekirgeler, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni istila etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek
Sağlık çalışanları, toplu ulaşım ve İSPARK'tan 3 ay daha ücretsiz yararlanabilecek
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Parklarda çember, kafede paravan! İşte sosyal mesafeli yaratıcı çözümler
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 25 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 29 oldu, 987 yeni vaka tespit edildi
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Kadının yüzünde ikinci derece yanıklar oluştu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Vaka sayısının sıfıra indiği Artvin'de rehavet, 23 kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Jülide Sarıeroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Ataizi Kenan Doğulu Çağatay Ulusoy
Spor Metin Oktay Bülent Uygun Lionel Messi Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Su Jandarma Fenerbahçe Bayram Harçlığı
Şu an buradasınız: Sağlık çalışanları, sağlık için çalıp söyledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.5.2020 21:42:11. #1.15#
title