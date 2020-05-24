Sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta çalışarak geçiriyor
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Sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta çalışarak geçiriyor

Amasya'da, sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nı hastalar için yoğun mesai harcayarak ailelerinden uzakta geçiriyor.

24.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:13

Amasya'da, sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nı hastalar için yoğun mesai harcayarak ailelerinden uzakta geçiriyor.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık çalışanları, yakınlarıyla telefon aracılığıyla bayramlaştı.

Kovid-19 nedeniyle bir süredir evlerinden ayrı kalan sağlık çalışanları, sosyal medya hesapları ile internet tabanlı bazı programlar aracılığıyla özlem duydukları çocuklarını, anne babalarını ve yakınlarını arayarak görüntülü görüştü.

Yakınları ile kısa süre de olsa görüşüp bayramlaşan sağlık çalışanları, yeniden görevlerinin başına döndü.

İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, ülke olarak buruk bir bayram geçirildiğini söyledi.

"Sağlık çalışanları bu dönemi kahramanca çalışarak geçirdiler"

Nergiz, Kovid-19 salgını dolayısıyla sağlık çalışanları olarak sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Sevdiklerimizle yan yana da değiliz. Biz millet olarak biliyoruz ki her zorluğun ardında bir aydınlık vardır. Bunu da en çok sağlık çalışanları olarak bizler hissettik. Sağlık çalışanlarımız bu dönemi gerçekten kahramanca çalışarak geçirdiler. Sağlıkçılarımız bayramda da yine görevlerini yapıyorlar, yine ailelerinden uzaklar biz de bir aile olduğumuzu hissettirmek için onların bayramını kutlamaya geldik buraya. Ben sağlık çalışanlarımızla beraber bütün milletimizin bayramını kutlarım. Bu süreçte biz bütün sağlık çalışanları canla başla çalışarak dünyaya bir mesaj verdik. Ülkemizin sağlık altyapısını, sağlık çalışanlarımızın profesyonelliğini bütün dünyaya gösterdik."

"Umarım kucaklaşamadığımız ilk ve son bayram olur"

Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Derya Canlı da vatandaşa hizmet ederek bayramı idrak etmeye çalıştıklarını belirterek, "Bu bayram sevdiklerimizden ayrı olduğumuz için biraz buruk geçse de görevimizin başındayız. Bu yönden mutluyuz, umarım kucaklaşamadığımız ilk ve son bayram olur. Bu salgını, millet olarak en iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Herkesin evde kalmasını rica ediyorum. Bizler de sizler için görevimizin başında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Dr. Sabür Zengin ise 2 aydır Kırıkkale'deki ailesiyle görüşemediğini ifade ederek, "Bugün bayramımızın birinci gününde idari nöbetçiyim. Herkesin bayramını kutluyorum. Sağlık personelimizin çoğu ailelerinden uzakta bayramı geçiriyor. Ülkece zor dönemler geçiriyoruz ama haliyle bu dönemleri böylece çalışarak atlatacağız. Duyguluyuz, içimiz biraz buruk ama olsun. İnşallah bu günleri de atlatacağız." diye konuştu.

Sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta çalışarak geçiriyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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