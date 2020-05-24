Sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta şifa dağıtarak geçiriyor Adana, Mersin ve Hatay'da sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nı hastalar için yoğun mesai harcayarak ailelerinden uzakta geçiriyor.

Adana, Mersin ve Hatay'da sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nı hastalar için yoğun mesai harcayarak ailelerinden uzakta geçiriyor.

Adana 112 Ambulans Servisi'nde görevli sağık çalışanları, bayramda sevdiklerinden uzakta hastalara şifa olabilmek için mesai yapıyor.

Sevdikleriyle telefonla bayramlaşarak hasret gideren sağlık çalışanları, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için gayret gösteriyor.

Servisin başhekim yardımcısı Mehmet Kirkit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde üçer kişiden oluşan 61 ekibin görev yaptığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının "bayram günü" veya "tatil" demeden 24 saat görev yaptığını ifade eden Kirtik, her gün kent geneline kesintisiz hizmet vermeye gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Kirkit, merkezlerine günde ortalama 500 ihbar geldiğini ve ekiplerin anında vatandaşların taleplerine cevap verilmeye çalışıldığını aktardı.

"Bayram biraz hüzünlü geçiyor"

Doktor Hamdi Köseci, yedi yıldır görev yaptığını ve üç yıldan bu yana da 112 Ambulans Servisi'nde çalıştığını söyledi.

Bayramda da görevlerini aşkla yapmaya çalıştıklarını dile getiren Köseci, "Vatanımıza ve milletimize hizmet ettiğimiz için çok mutluyuz. Ailemizi, yakınlarımızı da özlüyoruz. Pandemi sürecinde ailemizden uzak kaldık, o nedenle bayram biraz hüzünlü geçiyor." dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Köseci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkesten bayramda sosyal mesafeye uymasını istedi.

Acil tıp teknisyeni Elif Güven de Kovid-19 nedeniyle iki çocuğundan uzakta olduğunu ve onlarla telefonla bayramlaşarak hasret giderdiğini kaydetti.

Hicran Bayram, pandemi nedeniyle iki aydan bu yana iki çocuğundan uzakta olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımı iki aydan bu yana göremiyorum, onlara dokunamıyorum. Bu bayramda da ayrıyız. İnşallah Kurban Bayramı'nı birlikte geçiririz diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA