Sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta şifa dağıtarak geçiriyor
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Sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta şifa dağıtarak geçiriyor

Adana, Mersin ve Hatay'da sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı hastalar için yoğun mesai harcayarak ailelerinden uzakta geçiriyor.

Sağlık çalışanları Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta şifa dağıtarak geçiriyor
24.05.2020 14:51 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:00

Adana, Mersin ve Hatay'da sağlık çalışanları, Ramazan Bayramı'nı hastalar için yoğun mesai harcayarak ailelerinden uzakta geçiriyor.

Adana 112 Ambulans Servisinde görevli sağlık çalışanları, bayramda sevdiklerinden uzakta hastalara şifa olabilmek için mesai yapıyor.

Sevdikleriyle telefonla bayramlaşarak hasret gideren sağlık çalışanları, görevlerini en iyi şekilde yapabilmek için gayret gösteriyor.

Servisin başhekim yardımcısı Mehmet Kirtik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde üçer kişiden oluşan 61 ekibin görev yaptığını söyledi.

Sağlık çalışanlarının bayram günü veya tatil demeden 24 saat görev yaptığını ifade eden Kirtik, her gün kent geneline kesintisiz hizmet vermeye gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Kirtik, merkezlerine günde ortalama 500 ihbar geldiğini ve ekiplerin, vatandaşların taleplerine anında cevap vermeye çalıştığını aktardı.

"Bayram biraz hüzünlü geçiyor"

Doktor Hamdi Köseci ise yedi yıldır görev yaptığını ve üç yıldan bu yana da 112 Ambulans Servisi'nde çalıştığını söyledi.

Bayramda da görevlerini aşkla yapmaya çalıştıklarını dile getiren Köseci, "Vatanımıza ve milletimize hizmet ettiğimiz için çok mutluyuz. Ailemizi, yakınlarımızı da özlüyoruz. Pandemi sürecinde ailemizden uzak kaldık, o nedenle bayram biraz hüzünlü geçiyor." dedi.

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Köseci, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkesten bayramda sosyal mesafeye uymasını istedi.

Acil tıp teknisyeni Elif Güven de Kovid-19 nedeniyle iki çocuğundan uzakta olduğunu ve onlarla telefonla bayramlaşarak hasret giderdiğini kaydetti.

Hicran Bayram, pandemi nedeniyle iki aydan bu yana iki çocuğundan uzakta olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımı iki aydan bu yana göremiyorum, onlara dokunamıyorum. Bu bayramda da ayrıyız. İnşallah Kurban Bayramı'nı birlikte geçiririz diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Mersin

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli sağlık çalışanları, hastaların en kısa sürede iyileşmesi için bayramı sevdiklerinden uzak geçiriyor.

Çalışmalarını aralıksız sürdüren sağlıkçılar, yakınlarıyla cep telefonları üzerinden görüntülü görüşerek hasret gideriyor.

Kovid-19 servisi nöbetçi gözetmen hemşiresi, 2 çocuk annesi Emine Kodal Kaya (44), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda da hastalar için görevlerinin başında olduklarını söyledi.

Vatandaşların "evde kal" çağrısına uymaları gerektiğini hatırlatan Kaya, "Sağlık çalışanları ailesinden uzakta yoğun, yorucu ve özlem dolu bir süreç geçirdi. Vatandaşlarımıza salgın sürecinde Sağlık Bakanlığımızın tavsiye ettiği 14 kurala uyulması gerektiğini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 yoğun bakım servisinde hemşire olarak görev yapan bir çocuk annesi Ebru Erdoğan Ünal da zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, ailesiyle telefonla bayramlaştığını belirtti.

Hatay

Hatay Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık çalışanları da Ramazan Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Bayramda ailelerinin yanına gidemeyen ve akrabalarından uzak kalan sağlık personelleri, çalıştıkları birimde hastalara şifa olmaya devam ediyor.

Hastanenin acil servisinde hemşire olarak görev yapan Eda Yıldırım, Ramazan Bayramı'nı çalışarak geçirdiklerini anlatarak, "İşimizi severek yapıyoruz. Her şeyi göze alarak bu mesleği seçtik. Diğer bayramları inşallah kısmet olursa dolu dolu yaşayacağız." dedi.

Hekim Ersin Kıra da bayramda da çalışmak zorunda olduklarını vurgulayarak, "Sokağa çıkma kısıtlaması var ama 112 sürekli aktif bir şekilde hasta da getiriyor. İşimiz ve mesleğimiz bu, yapmalıyız. Ailemle henüz bayramlaşamadım. 1,5 aydır ayrı evde kalıyorum. Bu şekilde bu süreci atlatmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ebe Tülay Uğurlu ise salgın nedeniyle bu bayramın diğerlerinden buruk geçtiğini aktararak, "Başımızdaki sıkıntıları atlatırsak güzel olacak diye düşünüyorum. Yeter ki sağlık olsun. Çalışmak bizler için zor değil netice olarak sağlık personeliyiz ve her daim görevimizin başındayız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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