SAĞLIK ÇALIŞANLARI, MESLEKTAŞLARININ DARBEDİLMESİNİ KINADI
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI, MESLEKTAŞLARININ DARBEDİLMESİNİ KINADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de sağlık çalışanları, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden koronavirüs hastasının yakınlarının, meslektaşlarını darp etmesine tepki gösterdi.

MERSİN'de sağlık çalışanları, tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden koronavirüs hastasının yakınlarının, meslektaşlarını darp etmesine tepki gösterdi.

Mezitli ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki özel bir hastanede 24 gündür yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gördüğü belirtilen H.Ç.'nin yaşamını yitirmesi üzerine yakınları hastaneye gitti. H.Ç.?nin bazı yakınları doktor Ö.D., başhemşire Ü.Ü. ile hemşire M.K.'yi darbetti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, hastane ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hafif yaralanan 3 sağlık çalışanına ayakta müdahale edildi. Sağlık çalışanları darp raporu alıp, karakola giderek şüphelilerden şikayetçi oldu.

Hastane önünde bir araya gelen sağlık çalışanları, şiddete tepki gösterdi. Grup adına açıklama yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Mehmet Antmen, sağlıkta şiddet yasasının daha etkin şekilde kullanılmasını istedi. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin karşısında olduklarını kaydeden Antmen, faillerin bir an önce bulunarak gerekli cezanın verilmesini istedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI, MESLEKTAŞLARININ DARBEDİLMESİNİ KINADI
SAĞLIK ÇALIŞANLARI, MESLEKTAŞLARININ DARBEDİLMESİNİ KINADI
SAĞLIK ÇALIŞANLARI, MESLEKTAŞLARININ DARBEDİLMESİNİ KINADI
SAĞLIK ÇALIŞANLARI, MESLEKTAŞLARININ DARBEDİLMESİNİ KINADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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