Sağlık çalışanları, maske ve sosyal mesafeye dikkat çekmek için yürüdü
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Sağlık çalışanları, maske ve sosyal mesafeye dikkat çekmek için yürüdü

İZMİT'te, sağlık çalışanları maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıların bulunduğu döviz ve pankartlarla yürüyerek, vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıp, doğru maske kullanımı konusunda bilgi verdi.

Sağlık çalışanları, maske ve sosyal mesafeye dikkat çekmek için yürüdü
23.07.2020 10:01 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:05

İZMİT'te, sağlık çalışanları maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıların bulunduğu döviz ve pankartlarla yürüyerek, vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıp, doğru maske kullanımı konusunda bilgi verdi.

İzmit Kaymakamlığı, İzmit İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Devlet Hastanesi ortaklığında sağlık çalışanları yürüyüş gerçekleştirdi. Kocaeli Devlet Hastanesi'nde çalışan doktor, hemşire ve teknisyenlerden oluşan grup, İzmit'te Yürüyüş Yolu boyunca ellerindeki 'Maskenizi doğru kullandığınız için teşekkür ederiz', 'Sık sık ellerini yıka', 'Hayatın kıymetli maskeni tak', 'Sosyal mesafeyi koruduğunuz için teşekkür ederiz' yazılı pankart ve dövizlerle yürüyerek vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı. Vatandaşlara doğru maske kullanımını ve önemini anlatan sağlık çalışanları, koronavirüs konusunda farkındalığı arttırmaya çalıştı.

Maske takmanın öneminin polisiye tedbirler dışındaki yöntemlerle de anlatılması gerektiğini söyleyen İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, "Polisimizin, jandarmamızın, zabıtamızın yaptığı bütün denetimlerin yanı sıra farklı bir şekilde vatandaşlarımızda maske takma bilincinin geliştirilmesi, bu konuda toplumda bir duyarlılığın arttırılması için polisiye tedbirlerin ve kontrollerin dışında, özellikle sağlıkçılarımızın, doktorlarımızın, hemşirelerimizin, teknisyenlerimizin bu alanda vatandaşımıza maske takmanın faydalarını ve neden zorunlu olduğunu anlatmaya yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu düşüncesindeyiz. Bu düşünceden hareketle sağlık çalışanlarımızla birlikte yürüyüş gerçekleştirdik" dedi.

Tedbirlere uyan vatandaşlara sağlık personelleri tarafından teşekkür edildiğini söyleyen Kaymakam Cinbir, "Buradaki amacımız, hem vatandaşlarımızın maske takma konusundaki duyarlılığını arttırmak hem de maske takma zorunluluğuna uyan vatandaşlarımıza teşekkür etmekti. Sağlık çalışanlarımız bu alınan tedbirlere uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyor. Eğer alınan tedbirlere vatandaşımız uyarsa, bu virüs salgınından daha az sayıda vatandaşımızın etkilenmesi söz konusu olacak. Vatandaşlarımızı bu salgından koruma imkanına sahip olacağız. Alınan bütün karar ve tedbirlerin temelinde bu var. Tabii ki bu karar ve tedbirlere uymak zorunlu olsa da bunlara uyulduğunda alınan faydayı vatandaşımızın görmesi lazım. Sağlık çalışanlarımız bugün bunu hissettirmeye çalışıyor" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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