Sağlık çalışanları masa tenisi turnuvasında buluştu

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında düzenlenen Sağlık Çalışanları Arası Masa Tenisi Takımlar Turnuvası tamamlandı.

Sağlık çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği turnuva, büyük bir heyecan ve dostluk atmosferi içinde sona erdi. Sağlık çalışanlarının bir araya gelerek hem spor yapması hem de dayanışma duygusunu güçlendirmesi amacıyla düzenlenen turnuvada, takımlar kıyasıya mücadele etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Sağlık çalışanlarının birlik ve beraberliğini pekiştiren etkinliğe katılan tüm takımlara teşekkür ediyoruz. Sağlık alanında özveriyle görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutluyoruz" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE

