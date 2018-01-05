Sağlık çalışanları kedilere sahip çıktı



SAMSUN - Samsun'da doğumlarından hemen sonra annelerini kaybeden 2 yavru kediye, sağlık personelleri sahip çıktı.

Samsun Gazi Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personelleri, annesi trafik kazasında telef olan yavru kedilere sahip çıkarak insanlık örneği sergiledi. Kedilere daha 1 haftalıkken sahip çıkan sağlıkçılar, hastanenin acil servis girişine yaptıkları kulübede aylarca kedilere baktılar. Her gün aksatmadan kedilerin ihtiyaçlarını karşılayan sağlık personelleri sergiledikleri bu tavır ile görenlerden tam not aldı. Sağlıkçılar, kedilerin yeme içme ihtiyacını gidermenin yanı sıra, öğle molalarında kedilerle oyun oynayarak vakit geçiriyor.

Hayvanlara merhamet edilmesi gerektiğini ifade eden sağlık personeli Sevgi Şen, "Biz hastane personeli olarak bu yavru kedilere sahip çıktık ve onlara bakıyoruz. Onlara yemek vererek besliyoruz. Onlar için buraya bir kulübe yaptık. Yaklaşık 7 aydır buradalar. 2 kardeş kedi ve anne-babaları yok. Sahipsizler. Bizler de sahip çıktık" dedi.

Bir diğer sağlık personeli Sündüz Erdem ise kedilerin annelerinin bir trafik kazası sonucu telef olduğunu belirterek, sağlık personelleri olarak kedilere sahip çıktıklarını söyledi.