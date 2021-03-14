SAĞLIK ÇALIŞANLARI KARTİNG PİSTİNDE YARIŞTI

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve içlerinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışanları ile Acil Sağlık çalışanlarının olduğu 11 sağlık görevlisi, karting pistinde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile yarıştı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve içlerinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) çalışanları ile Acil Sağlık çalışanlarının olduğu 11 sağlık görevlisi, karting pistinde Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile yarıştı.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Ağrı, Aksaray, Kırklareli, Ankara, Manisa, Samsun, Çanakkale'den gelen ve içlerinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) çalışanları ile Acil Sağlık çalışanlarının olduğu 11 sağlık görevlisi, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte karting deneyimi yaşadı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sağlık çalışanlarından Cihan Keser, Şirin Taydemir, Selin Telo, Akın Telo, Özbey Yalçın, Yasın Kılıç, Hatice Yüksel, Edanur Doğan, Oğuz Çevik, Dr. Ersin Çoban ve Anıl Alican Şengünoğlu yarış öncesinde Dr. Şadi Yazıcı ile kısa süre sohbet etti. Sohbetin ardından başlayan yarışı ilk sırada bitiren sağlık çalışanlarına Dr. Yazıcı kupa takdim ederken, dereceye giremeyenlere ise madalya verdi.

Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı'nda bulunan karting pistinde gerçekleştirilen yarış keyifli anlara sahne oldu.

'ŞÜKRANLARIMI BORÇ BİLİYORUM'

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yarış sonrası yaptığı açıklamada, 'Güzel bir yarış oldu. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bize güzel bir gün yaşattılar. Bir doktor olarak, 14 Mart Tıp Bayramı'nda bütün hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bayramını kutluyorum. Arkadaşlar buraya kadar geldiler ve bizi şereflendirdiler. Onlarla beraber, bir farkındalık oluşturduk. 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle de virüsle mücadelede anasını, babasını, çocuğunu, imkanlarını bırakıp en kıymetli varlıkları olan canını ortaya atan sağlık çalışanlarımıza tekrar yürekten şükranlarımı borç biliyorum' dedi.

GÜZEL BİR YARIŞMA OLDU; KAZANDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM

Yarışa Manisa'dan katılan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda paramedik olarak çalışan Anıl Alican Şengünoğlu, 'Böyle bir organizasyona bizi çağırdıkları için teşekkür ediyoruz. Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürümüz, Müdür Yardımcımız nezdinde, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya da teşekkür ediyoruz. Bizleri buraya davet ettikleri için çok mutluyuz. Mükemmel bir ambiyansta, güzel bir yarışma oldu. Gururlu hissediyorum. Güzel bir yarıştı, son ana kadar yarışma bitmedi. Sonunda da bir kişi kazanacaktı. Ben olduğum için mutlu oldum' dedi.

'TÜM ARKADAŞLARIMIZI TEMSİLEN BURADAYIZ'

Ankara'dan gelen ve ambulans şoförü olarak çalışan Özbey Yalçın ise, '6 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Yarışta ikinci olduk. Pandemi sürecinde bir senedir çok yorulmuştuk. Uzun ve yoğun geçen nöbetlerimizin ardından Tuzla Belediye Başkanımızın, Aile Sağlık Hizmetlerimizin, Sağlık Bakanımızın katkılarıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Türkiye'den 10 kişi olarak geldik. Tüm arkadaşlarımız en az bizler kadar çalışmışlardır bu zorlu süreçte. Onları temsilen, buradayız. Güzel bir yarış oldu' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı