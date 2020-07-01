Sağlık çalışanları karın zarı delinen hasta için seferber oldu
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Sağlık çalışanları karın zarı delinen hasta için seferber oldu

İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gören ve karın zarında delik (Peritonit) tanısı konan hasta, ambulans helikopterle Düzce'ye getirildi.

Sağlık çalışanları karın zarı delinen hasta için seferber oldu
01.07.2020 23:15 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:36

İstanbul'da yoğun bakımda tedavi gören ve karın zarında delik (Peritonit) tanısı konan hasta, ambulans helikopterle Düzce'ye getirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesinde peritonit tanısı konulan E.G, durumunun ağırlaşması nedeniyle hava ambulansı ile Düzce'ye sevk edildi.

18 Temmuz Stadyumu'na inen helikopterden alınan hasta, buradan ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Cerrahi kliniğine getirildi.

Tedavisine bu hastanede devam edileceği öğrenilen hastanın karın zarında delik tespit edildiği ve sağlık durumuna göre gerekli cerrahi müdahalenin yapılacağı öğrenildi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada ise ülke genelinde Sağlık Bakanlığı öncülüğüne, Düzce Valiliği koordinesinde ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün özverili çalışmaları ile her türlü hastaya ulaşmak, vatandaşlar için hızlı, etkin ve verimli hizmet verebilmek adına, devletin her türlü imkanları seferber edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Manşet

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